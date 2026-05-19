नवग्रह शांति और सकारात्मकता

ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या गुरु कमजोर होते हैं, उन्हें केसरिया या तिलक लगाने की सलाह दी जाती है. यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और इंसान के ऑरा को मजबूत करता है. यही वजह है कि जपमाला की पोटली या पूजा-पाठ के संकल्प के समय हाथ में भगवा कलावा बांधा जाता है.