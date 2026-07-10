मिथुन राशि: शब्दों के जादूगर

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जिसे बुद्धि, तर्क और संवाद का कारक माना जाता है. इस राशि के लोगों में गजब का कम्यूनिकेशन स्क्लि होता है. ये लोग अपनी बातों से किसी का भी दिल आसानी से जीत सकते हैं. इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि किस व्यक्ति से, किस समय और क्या बात करनी है. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर और हाजिरजवाबी बेहतरीन होती है. मिथुन राशि वालों लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बोरिंग से बोरिंग माहौल को भी अपनी बातों से खुशनुमा बना देते हैं. ये किसी भी अजनबी को चुटकियों में अपना दोस्त बना लेते हैं. (Photo Credit- Pexels)