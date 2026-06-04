धनु राशि पर पहियों पर ब्रेक लगा देती है गर्मी
अग्नि तत्व की तीसरी राशि धनु है, जो स्वभाव से बेहद गतिशील होती है, लेकिन गर्मी इनके पहियों पर ब्रेक लगा देती है. इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जिसके प्रभाव की वजह से धनु राशि के लोग खोजी और घूमने-फिरने के शौकीन होते हैंं. लेकिन गर्मी की तेज धूप और लू इनकी शारीरिक क्षमता को तेजी से सोख लेती है. अग्नि तत्व होने के कारण गर्मी में इनका मेटाबॉलिज्म असंतुलित हो जाता है, जिससे इन्हें डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और पेट की गर्मी का सामना करना पड़ता है. (Photo Credit- Pexels)