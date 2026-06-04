मेष राशि के लोगों को लगती है बहुत गर्मी!

ज्योतिषाचार्यों की मानें तो मेष राशि को अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल है जिन्हें ज्योतिष में अंगारक यानि आग का गोला माना गया है. इसलिए मेष राशि के लोग गर्मी सहन नहीं कर पाते. मेष के जातकों में पहले से ही पित्त और गर्मी ज्यादा होती है. ऐसें में जब वह गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं तो बाहरी और आंतरिक ऊर्जा मिलकर उग्र हो जाती है. इसके कारण इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, सिरदर्द की शिकायत होती है और त्वचा पर रैशेज या मुंहासे जैसी समस्याएं होने लगती हैं. गर्मी में इनका धैर्य पूरी तरह जवाब दे जाता है. (Photo Credit- AI)