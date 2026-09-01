8. बंदरों की सेवा (मंगल और सूर्य देव की कृपा)

बंदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है. इनका संबंध मंगल और सूर्य ग्रह से है. मंगलवार या शनिवार के दिन बंदरों को चना, केला या गुड़ खिलाने से कुंडली में मंगल मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के साहस में वृद्धि होती है और दुर्घटनाओं के योग टलते हैं साथ ही समाज में मान-सम्मान (सूर्य का प्रभाव) बढ़ता है.ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये उपाय न केवल हमारे ग्रहों को शांत करते हैं, बल्कि हमें जीव दया और करुणा का पाठ भी पढ़ाते हैं बिना किसी बड़े खर्च के, सिर्फ अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा बदलाव करके और इन बेजुबान जीवों की मदद करके हम अपने जीवन की कई परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं.