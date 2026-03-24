उपाय- अतीत से निकलने का रास्ता

ज्योतिष के अनुसार, यदि आप अतीत में अटके हैं, तो अपनी राशि के स्वामी ग्रह को मजबूत करें. ध्यान और योग का सहारा लें. पुरानी चीजों को घर से बाहर निकालें जो आपको उस व्यक्ति की याद दिलाती हों. नए शौक पालें और सामाजिक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें. याद रखें कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सच है और भविष्य की खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं.(Ai Generated Image)