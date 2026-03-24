Astrology Zodiac Signs Who Stay Stuck In Past Relationships 8354418
Astrology: अपने एक्स पर ही अटकी रह जाती हैं ये राशियां...नहीं कर पाती रिश्तों में ‘मूव ऑन’
Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के लिए दिल के तार तोड़ना और यादों के गलियारों से बाहर निकलना हिमालय चढ़ने जैसा कठिन होता है. इन राशियों के जातकों के लिए 'मूव ऑन' करना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक लंबी भावनात्मक जंग बन जाता है. आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं जो अपने 'एक्स' की यादों में ही कैद रहकर अपनी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित कर लेती हैं.