इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ी,धरती पर बुलाने का फैसला, हेल्थ इमरजेंसी के लिए कौन सी दवा साथ ले जाते हैं?
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के क्रू-11 मिशन के एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने से वैज्ञानिकों चिंता में हैं. एस्ट्रोनॉट की तबीयत खराब की सूचना ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हेल्थ सुविधाओं की ओर ध्यान खींचा है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, समझिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हेल्थ इमरजेंसी में क्या होता है, एस्ट्रोनॉट कौन-कौन सी दवा साथ ले जाते हैं?