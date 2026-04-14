कैसे होती है ब्रह्मांड की माप

वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार को मापने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया है. एक तरीका तारों और गैलेक्सी को देखकर यह पता लगाता है कि वे पृथ्वी से कितनी तेज़ी से दूर जा रहे हैं. दूसरा तरीका शुरुआती ब्रह्मांड को देखकर यह अंदाजा लगाता है कि आज ब्रह्मांड को कितनी तेज़ी से फैलना चाहिए. इन दोनों तरीकों के नतीजे एक जैसे होने चाहिए – लेकिन ऐसा नहीं बै. शुरुआती ब्रह्मांड के अंदाजों के मुताबिक ब्रह्मांड को लगभग 67 या 68 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापारसेक की दर से फैलना चाहिए, वहीं आस-पास के तारों की माप के अनुसार यह दर कहीं ज़्यादा, लगभग 73 है. इस अंतर को 'हबल टेंशन' कहा जाता है.