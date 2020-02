1 / 11

Mehreen Kaur Pirzada Hot Photos Mehreen Kaur Pirzada एक भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस हैं जिसने साउथ की फिल्मों में खूब नाम कमाया है. Krishna Gaadi Veera Prema Gaadha से टॉलीवूड इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली इस अदाकारा के हुस्न के चर्चे अक्सर होते रहते हैं. मेहरीन ने साल साल 2017 में आई फिल्म Phillauri से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा. बठिंडा में जन्मी इस एक्ट्रेस ने मॉडलिंग की दुनिया में भी खूब वक्त बिताया है. Dove India The Dove Foundation IndiaInternational Print की वो चेहरा भी रही हैं और Nikon, Pears and Thums Up जैसे ब्रांड्स को एंडॉर्स भी किया है. पिछले कुछ दिनों से मेहरीन सुर्ख़ियों में आ गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक Aswathama फिल्म के निर्माता शंकर प्रसाद ने एक दैनिक को बताया कि अगर मेहरीन फिल्म के प्रमोशन में नहीं आएंगी तो उनके हॉटेल का बिल फिल्ममेकर्स नहीं भरेंगे. निर्माता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेहरीन ने 30 दिनों की शूट में केवल 15 दिन ही नज़र आई जबकि उनकी पूरी पेमेंट पहले ही हो चुकी थी. निर्माता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बिना बताए होटल को छोड़ दिया था. इन विवादों के बीच मेहरीन ने कई सोशल मीडिया हैंडल्स से अपने स्टेटमेंट भी जारी किए है. यहां देखिएMehreen Kaur Pirzada की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई है.