ऑनलाइन अप्लाई के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस

अटल पेंशन स्कीम के लिए आप SBI के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है, तो आप नेट बैंकिंग से इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले SBI के पोर्टल पर जाएं. e-Services लिंक पर क्लिक करें.जो नया विंडो खुलेगा, उस पर एक लिंक सोशल सिक्युरिटी स्कीम के नाम से होगा.इस पर क्लिक करें. 3 ऑप्शन दिखेंगे.अब आपको PMJJBY/PMSBY/APY में से APY पर क्लिक करना है.फॉर्म खुलेगी, इसे सही-सही भरें.पेंशन के विकल्पों में आप कौन सा चुन रहे हैं, मसलन 5000 रुपये मंथली.आपकी उम्र के आधार पर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन तय हो जाएगा.सबमिट बटन दबाने से फॉर्म सबमिट हो जाएगा.आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलेगी, जिससे आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.