अतीक अहमद का परिवार क्यों चर्चा में रहता है?

माफिया से नेता बना अतीक अहमद का नाम सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में चर्चा का विषय रहा. उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जाने और कई गंभीर मामलों में कार्रवाई हुई. अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद उसके परिवार के सदस्य लगातार खबरों में बने रहे. खास तौर पर उनके पांच बेटों की स्थिति अलग-अलग रही. कोई जेल में बंद है, किसी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है और अब सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में जान चली गई. परिवार के हर बेटे की कहानी अलग है, लेकिन सभी किसी न किसी तरह कानूनी कार्रवाई या बड़े विवादों से जुड़े रहे. यही वजह है कि हर नई घटना के बाद अतीक परिवार फिर चर्चा में आ जाता है.