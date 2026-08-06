पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हादसा किन कारणों से हुआ. इसमें तेज रफ्तार, चालक की थकान या किसी यांत्रिक खराबी जैसी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है. झांसी के एसएसपी ने भी बताया कि तेज गति से चल रही कार डिवाइडर से टकराई, जिसके परिणामस्वरूप अबान और उनके मित्र की मृत्यु हुई.अली अहमद को पहले नैनी जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था. परिवार के सदस्य उन्हीं से मिलने के इरादे से यात्रा पर निकले थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह घटना हो गई. पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.