पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे से ठीक पहले हाईवे पर अचानक एक जानवर आ गया. जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतकों में एक की पहचान अतीक अहमद के पुत्र अबान अहमद के रूप में हुई है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और दुर्घटना के संबंध में विस्तृत जांच जारी है. गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान अहमद और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था.