बंगाल की खाड़ी क्यों बढ़ा सकती है भारत की टेंशन?

अगस्त 2026 में भारत के मौसम पर बंगाल की खाड़ी का असर साफ दिखाई दिया. IMD के अनुसार अगस्त में बंगाल की खाड़ी से बनने वाले लो-प्रेशर सिस्टम ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश कराई. महीने के दौरान कुल छह लो-प्रेशर सिस्टम बने, जिनमें से दो डिप्रेशन में मजबूत हुए. इन सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ की आपसी गतिविधियों की वजह से पूर्वी, पूर्व-मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में तेज बारिश हुई.इसका मतलब यह है कि बंगाल की खाड़ी पहले से ही भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है. अब अगर समुद्र की सतह ज्यादा गर्म रहती है और वातावरण में नमी भी ज्यादा बनी रहती है, तो आने वाले सिस्टम के दौरान भारी बारिश, अचानक बाढ़ और तटीय इलाकों में तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है.