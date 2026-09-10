समुद्र का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर
सिर्फ जमीन ही नहीं, दुनिया के महासागर भी लगातार गर्म हो रहे हैं. अगस्त में वैश्विक समुद्री सतह का औसत तापमान करीब 21.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दैनिक औसत समुद्री तापमान करीब 21.11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा.समुद्र का गर्म होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महासागर पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी का बड़ा हिस्सा सोखते हैं. जब समुद्र का तापमान लगातार बढ़ता है तो इसका असर समुद्री इकोसिस्टम, मछलियों, कोरल रीफ और तूफानों की तीव्रता तक पर पड़ सकता है