किसने और कैसे किया शोध?

ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी की एक टीम के नेतृत्व में शोधकर्ता यह पता लगाना चाहते थे कि वहां कितनी हाइड्रोजन गैस पहले से मौजूद हो सकती है और भविष्य में कितनी पैदा की जा सकती है. शोधकर्ताओं ने मैग्नेटाइट का पाउडर और स्लैब, दोनों रूपों में परीक्षण किया. शोधकर्ताओं ने यहां हाइड्रोजन के लिए कोई ड्रिलिंग नहीं की. इसके बजाय, उन्होंने प्रयोगशाला में प्रतिक्रियाओं का परीक्षण किया जो तब होती हैं जब पानी और मैग्नेटाइट उच्च दबाव में, 200 °C (392 °F) तापमान पर, 60 दिनों तक एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं.