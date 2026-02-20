पैन कार्ड क्यों जरूरी?
आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. जहां आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ है. वहीं, पैन कार्ड पैसों से जुड़े किसी भी काम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है. इनकम टैक्स भरने, रिटर्न फाइल करने, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने, बैंक में अकाउंट खुलवाने, विदेश में पैसे भेजने, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, क्रेडिट कार्ड बनवाने, लोन के लिए अप्लाई करने, गाड़ी या जूलरी खरीदने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. सरकार ने आधिकारिक रूप से 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत पैन कार्ड शुरू किया.