आपके पैन पर किसने लिया लोन, कैसे करें पता?

आपके पैन कार्ड पर किसी ने पर्सनल या कोई और लोन ले रखा है या नहीं, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं. आपको Cibil Score की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.cibil.com/freecibilscore पर विजिट करना है. यहां आपको Get Your Cibil Score का ऑप्शन मिलेगा. इसपर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है. सारी जानकारी देने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है. पासवर्ड क्रिएट करने के बाद पैन नंबर डालकर Check Your Cibil Score पर क्लिक करना है.आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP डालते ही स्क्रीन पर इंफो आ जाएगी. यहां लोन सेक्शन में जाकर आप अपनी आईडी पर लिए गए सभी लोन देख पाएंगे.