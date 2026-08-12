योगासन करते समय ये गलतियां बिल्कुल न करें

योग करने से बॉडी को कई तरह के फायदे मिलते हैं, लेकिन गलत तरीके से किए गए योगासन परेशानी का कारण बन सकते हैं. दरअसल, कुछ लोग जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में कई गलतियां कर बैठते हैं. जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर बिना अपनी क्षमता (Capacity) समझे वही योगासन करना, बिना अभ्यास के मुश्किल आसन करने की कोशिश करना, शरीर में दर्द होने के बावजूद योग करते रहना और बिना आराम दिए लगातार अभ्यास करना. इन गलतियों की वजह से शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ सकता है और चोट लगने का खतरा भी बढ़ सकता है. साथ ही, जिस आसन को आप कर रहे हैं उसका सही फायदा भी नहीं मिल पाता.