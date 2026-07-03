4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक राजकीय अंतिम संस्कार

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में हत्या हो गई थी. उनकी मौत की पुष्टि ईरानी सरकार ने 1 मार्च को की. Al Jazeera की खबर के मुताबिक, अब करीब चार महीने बाद, 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक उनके राजकीय अंतिम संस्कार और दफन की भव्य तैयारियां चल रही हैं. यह शिया परंपरा के अनुसार बड़े धार्मिक नेताओं के लिए विशेष समारोह का उदाहरण है, जिसमें लाखों लोग शामिल होने वाले हैं. तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में कार्यक्रम होंगे, और अंत में मशहद के इमाम रजा दरगाह के पास दफन.