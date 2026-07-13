CEO पद के लिए श्रीरामभक्त और ग्रेजुएट होना जरूरी

ट्रस्ट इस पद के लिए किसी नौसिखिए को नहीं, बल्कि एक बेहद अनुभवी चेहरे को तलाश रहा है. राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है.लेकिन, कैंडिडेट रिटायर्ड IAS या IPS अधिकारी हो सकता है.एज लिमिट 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए. काम करने की लोकेशन अयोध्या होगी. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा. अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड किया जाएगा. कैंडिडेट की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए. इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का एक्टिव हिंदू होना जरूरी है. श्रीरामभक्त वैष्णव हो, तो प्राथमिकता मिलेगी.