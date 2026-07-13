राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के लिए इन क्षेत्रों में होना चाहिए एक्सपीरिएंस
राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के लिए बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्था, विभाग या कंपनी में कम से कम 20 साल का मैनेजमेंट एक्सपीरिएंस जरूरी है. कैंडिडेट को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स(HR), पब्लिक रिलेशन,IT, सिक्योरिटी, लीगल या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में को-ऑर्डिनेशन का एक्सपीरिएंस होना चाहिए. मंदिर, हिंदू धार्मिक संस्था या धर्मार्थ संगठन के मैनेजमेंट का अनुभव रखने वाले कैंडिडेट भी अप्लाई ककर सकते हैं. अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, को-ऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट स्किल को प्राथमिकता दी जाएगी.