बुरे सपने कर रहे हैं परेशान?

नींद में बार-बार डरावने या बुरे सपने आना कई बार व्यक्ति के लिए चिंता का कारण बन जाता है. कुछ लोग इसे तनाव और दिनभर की परेशानियों से जोड़कर देखते हैं, जबकि ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में भी बुरे सपनों को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं. मान्यता है कि कुछ सरल आध्यात्मिक उपाय मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों से राहत पाने में मदद कर सकते हैं. अगर आपको भी अक्सर बुरे सपने आते हैं और नींद खुलने के बाद बेचैनी महसूस होती है, तो सोने से पहले इन 5 ज्योतिषीय उपायों को आजमा सकते हैं.