कई कंपनियां कर चुकी हैं दाम बढ़ाने का फैसला

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में काम कर रही इंटरनेशनल ब्रूअरीज ने देश में LPG की सप्लाई में लगातार आ रही कमी के चलते बीयर की सप्लाई में रुकावट और कीमतों में उछाल आने की चेतावनी जारी की है. गैस की कमी के चलते बीयर के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई में लगातार देरी हो रही है. इसके अलावा एल्युमिनियम, गत्ते के कार्टन, लेबल, टेप जैसे पैकेजिंग आइटम की कमी हो रही है, एल्युमिनियम से बीयर की केन बनाई जाती है. कई कंपनियों ने 12 से 15 फीसदी दाम बढ़ाने की बात कही है. (तस्वीर: unsplash.com)