संकटमोचन की महिमा

इस बड़े मंगल पर बजरंगबली और उनके प्रतापी पुत्र मकरध्वज की इस दिव्य कथा को शेयर करें. हनुमान जी के चरित्र से हमें शक्ति, भक्ति और अटूट कर्तव्यनिष्ठा की सीख मिलती है. डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.