Bada Mangal 2026 Lord Hanuman Son Makardhwaj Wife Suvarchala Story Hanuman Ji Ke Putra Ka Kya Naam Tha 8426810
बाल ब्रह्मचारी हैं हनुमान...फिर कैसे जन्मा उनका पुत्र? क्या आप जानते हैं उनकी पत्नी और पुत्र का नाम
Hanuman ji story: बाल बह्मचारी थे वीर हनुमान तो उनके पुत्र ने जन्म कैसे लिया...क्या आप जानते हैं उनकी पत्नी और पुत्र का नाम? बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की पूजा का खास महत्व है. दुनिया उन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था? आइए जानते हैं इस अनोखे रहस्य को.