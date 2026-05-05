पहला शाही भंडारा

पुत्र प्राप्ति के बाद जेठ के पहले मंगलवार को बेगम ने पूरे शहर के लिए शाही दावत का इंतजाम किया. शाही रसोइयों ने कड़ाहों में पूरियां तलीं और हलवा बांटा. यही लखनऊ का वह पहला 'भंडारा' था, जिसकी भक्ति और स्वाद की खुशबू आज 200 साल बाद भी शहर की फिजाओं में कायम है.