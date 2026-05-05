Bada Mangal 2026 Muslim Nawab Hanuman Devotion History Of Bada Mangal Bhandara Lucknow 8403377
200 साल पहले एक मुस्लिम नवाब की हनुमान भक्ति से शुरू हुई थी बड़े मंगल पर भंडारे की प्रथा... कहानी जानकर चौंक जाएंगे आप
Bada mangal history 2026: लखनऊ में ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल का आगाज़ होते ही पूरा शहर श्रद्धा और सेवा के रंग में डूब जाता है. सड़कों के किनारे, मोड़ों पर और हर छोटी-गली में विशाल भंडारे सजने लगते हैं, जहां पूड़ी-सब्जी और ठंडे शरबत का वितरण होता है. लखनऊ में इन भंडारों की संख्या हज़ारों-लाखों तक पहुंच जाती है, जो इस शहर की एक अनूठी पहचान बन चुकी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लखनऊ इन भंडारों का इतना बड़ा गढ़ क्यों बना? इसके पीछे की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है. आखिर कैसे एक मुस्लिम नवाब की हनुमान भक्ति ने इस ऐतिहासिक परंपरा की नींव रखी, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे.