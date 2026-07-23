क्या है इसके पीछे का बड़ा पौराणिक रहस्य?

'झोडू सांगला' और सृष्टि के हर जीव के प्रति दया का भाव- बद्रीनाथ धाम की इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे सनातन धर्म का बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है. शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं. मंदिर के पूर्व धर्माधिकारियों के मुताबिक, नारायण का मानना है कि इस सृष्टि का हर छोटा-बड़ा प्राणी उन्हीं का अंश है. स्थानीय बोली में कॉकरोच को 'झोडू सांगला' कहा जाता है. दोपहर के राजभोग से पहले कॉकरोच, गाय और पक्षियों को प्रसाद देकर भगवान यह संदेश देते हैं कि वे खुद तृप्त होने से पहले अपनी बनाई सृष्टि के हर जीव को भूखा नहीं रहने देना चाहते.