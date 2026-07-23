बद्रीनाथ धाम: भगवान बद्रीविशाल से पहले कॉकरोच को लगता है भोग!
उत्तराखंड के पवित्र भू-वैकुंठ बद्रीनाथ धाम की भव्यता और मान्यता से हर कोई वाकिफ है लेकिन यहां एक ऐसी अनोखी और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए. आमतौर पर घरों और होटलों की रसोई से जिस कॉकरोच को गंदगी की वजह मानकर भगाया या मारा जाता है, बद्रीनाथ मंदिर में उसी कॉकरोच को भगवान के राजभोग से पहले आदरपूर्वक प्रसाद अर्पित किया जाता है. जब तक ये सूक्ष्म जीव भोग ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक स्वयं भगवान नारायण अपना भोजन स्वीकार नहीं करते.