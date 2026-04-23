समर्पण से समाधान

अराजकता जब देवी के चरणों में समर्पण करती है, तो उसे स्थिरता मिल जाती है. इस जयंती पर संकल्प लें कि आप केवल उन्हीं शब्दों को गढ़ेंगे, जो आपके और समाज के उत्थान की ओर ले जाएंगे.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)