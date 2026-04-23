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Last updated on - April 23, 2026 11:07 PM IST
By Neha Awasthi
| Edited by Neha Awasthi
जो देवी मन, वाणी और आपके संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण रखती हैं, उन्हें बगलामुखी कहा जाता है. 24 अप्रैल को उनका जन्मोत्सव है, जो सृष्टि में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.
जब भयंकर तूफान ने सृष्टि को संकट में डाला, तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर पर तपस्या की. उनकी पुकार पर देवी प्रकट हुईं और अपनी शक्ति से उस तूफान को स्थिर कर दिया.
देवी की विशेषता यह है कि वे अराजकता को नष्ट नहीं करतीं, बल्कि उसे थाम लेती हैं. यह कथा सिखाती है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति लड़ने में नहीं, बल्कि ठहर जाने में होती है.
आध्यात्मिक विज्ञान में माँ बगलामुखी मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री हैं. जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं. यह चक्र आपके आत्मविश्वास, शारीरिक ऊर्जा और सामाजिक उपस्थिति को पूरी तरह नियंत्रित और संतुलित करने का कार्य करता है.
पीला रंग सूर्य और ऊर्जा का प्रतीक है. देवी का प्रिय रंग पीला है, जो दिशा और स्पष्टता देता है. जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है, तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है.
असुर मदनासुर की जिह्वा पकड़े हुए देवी का स्वरूप एक गहरा संदेश है. यह वाणी पर नियंत्रण और विवेक का प्रतीक है. शब्द संबंध बना भी सकते हैं और उन्हें पूरी तरह तोड़ भी सकते हैं.
आज की भागती दुनिया में माँ बगलामुखी की ऊर्जा अत्यंत प्रासंगिक है. वे केवल बाहरी शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रहे अशांत विचारों और आत्म-विनाशकारी पैटर्न को रोकने की अद्भुत शक्ति हैं.
अराजकता जब देवी के चरणों में समर्पण करती है, तो उसे स्थिरता मिल जाती है. इस जयंती पर संकल्प लें कि आप केवल उन्हीं शब्दों को गढ़ेंगे, जो आपके और समाज के उत्थान की ओर ले जाएंगे.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)
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