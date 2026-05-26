बकरीद 2026: कुर्बानी का सोना-चांदी कनेक्शन!

Bakrid 2026 Qurbani Rules: इस्लाम धर्म में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार त्याग, समर्पण और अल्लाह की राह में सब कुछ न्योछावर करने का प्रतीक है. इस दिन सक्षम मुस्लिम समाज के लोग बकरे या अन्य हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कुर्बानी हर मुस्लिम पर अनिवार्य है? जवाब है-नहीं. इस्लाम में कुर्बानी देने के लिए एक खास आर्थिक पैमाना तय किया गया है, जिसका सीधा संबंध सोने और चांदी की कीमतों से है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आपकी जेब और सोने-चांदी के भाव का कुर्बानी से क्या कनेक्शन है.