केले के छिलके में क्या होता है?

ये तरीका है केले के छिलकों का, लोग पौधे में केले का छिलका डाल रहे हैं. सोशल मीडिया पर बहुत लोग बता रहे हैं कि. इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं, फूल-फल अच्छे आते हैं. दरअसल में ये मुफ्त और पर्यावरण-अनुकूल तरीका है. केले के छिलके में मुख्य रूप से पोटैशियम (K) भरपूर मात्रा में होता है, साथ में थोड़ा फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत कम नाइट्रोजन भी मिलता है. पोटैशियम पौधों के लिए जरूरी है, क्योंकि यह तनों को मजबूत बनाता है, फूल और फल बनने में मदद करता है, पानी संतुलन बनाए रखता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है.