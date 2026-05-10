तीस्ता जल संधि और चीन का दखल

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी बीच बांग्लादेश की नई सरकार तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन से मदद मांग रही है. भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब चीनी निवेश भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है.