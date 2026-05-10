Bangladesh Biggest Lender Country List Know On Which Position China Last This Is India Financial Aid So Far 8409869
बांंग्लादेश ने सबसे कर्ज किस देश ले रखा है? जानें पड़ोसी मुल्क को लोन देने में कितने नंबर चीन-जापान
Bangladesh biggest lender countries: बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय विदेशी कर्ज के भारी दबाव में है. बुरे आर्थिक हालात से गुजरते चीन से लगातार मदद की गुहार लगा रहा है. वहीं, भारत के साथ बिजली बकाया और पूरा होती जल संधियां, बांग्लादेश की नई सरकार के लिए कड़ी परीक्षा है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..