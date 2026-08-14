कितने लोग शिक्षित

बांग्लादेश को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है, क्योंकि इसका भूभाग छोटा है और जनसंख्या बहुत अधिक है. ऐसे में ये सवाल जेहन में उठते हैं कि वहां कितने प्रतिशत शिक्षित हैं और कितने अनपढ़. साल 2022 की बांग्लादेश Population and Housing Census के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में साक्षरता दर 74.80 प्रतिशत थी. यानी इसी आयु-समूह में करीब 25.20 प्रतिशत लोग साक्षर नहीं थे. आसान भाषा में कहें तो हर 100 लोगों में लगभग 25 लोग पढ़ने-लिखने की बुनियादी क्षमता की आधिकारिक साक्षरता कसौटी पूरी नहीं करते. BBS के आंकड़ों के आधार पर यह दिखाता है कि देश की बड़ी आबादी अब भी शिक्षा की बुनियादी सुविधा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाई है.