शिक्षा की चुनौती
सुनने में 25.20 प्रतिशत का आंकड़ा भले ही छोटा लग सकता है, मगर बांग्लादेश की विशाल आबादी में इसका मतलब करोड़ों लोगों से है. साल 2022 की जनगणना में देश की कुल गिनी गई आबादी 16.52 करोड़ थी, जबकि पोस्ट-एन्यूमरेशन चेक के बाद समायोजित आबादी 16.98 करोड़ दर्ज की गई. 74.80 प्रतिशत साक्षरता का आंकड़ा केवल 7 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पर लागू होता है, इसलिए पूरे 16.98 करोड़ पर सीधे 25.20 प्रतिशत लगाकर अनपढ़ों की सटीक संख्या बताना सही नहीं होगा फिर भी आंकड़े यह साफ करते हैं कि समस्या कई करोड़ लोगों के स्तर की है, न कि कुछ लाख लोगों तक सीमित.