ढाका में स्थित राष्ट्रीय संसद भवन

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित राष्ट्रीय संसद भवन (नेशनल पार्लियामेंट) के अंदर एक वीआईपी कैफेटेरिया है. यह बांग्लादेश पर्यटन निगम द्वारा संचालित होती है. 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यहां खाने के दाम बढ़ाए गए थे. पहले एक प्लेट भात 15 टका में मिलता था, जो बढ़ाकर 20 टका कर दिया गया. Jagonews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, भात, आलू भरता और दाल का पैकेज 50 से 65 टका हो गया. अंडा 15 से 30, रुई मछली 60 से 80, देशी मुर्गी 90 से 110, सब्जी 15 से 25 और सूप 40 से 70 टका हो गया. चाय से सिंगाड़ा तक सभी चीजों के दाम बढ़े. सार्वजनिक रूप से हाल के वर्षों का पूरा मेन्यू रेट लिस्ट आसानी से उपलब्ध नहीं है. (photos- National Parliament House fb page & pixabay)