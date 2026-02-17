क्या हैं आपके अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, बैंक अकाउंट एक 'प्रॉपर्टी' है और इसे फ्रीज करना किसी के अधिकारों का हनन है. चूंकि, अपराध होने की अवस्था में पुलिस किसी भी संबंधित संपत्ति को जब्त कर सकती है. इसी आधार पर पुलिस बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकती है. वहीं, जांच एजेंसी को यह साबित करना होता है कि खाता अपराध से जुड़ा है. बिना उचित प्रक्रिया (Due Process) के फ्रीज करना गैर-कानूनी है.