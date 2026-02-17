Bank Account Freeze Rbi Guideline Does Branch Manager Have Authority To Do So Know Banking Regulation Act Says 8310248
बैंक अकाउंट कब किया जा सकता है फ्रीज? क्या ब्रांच मैनेजर को है ऐसा करने का अधिकार, जानें क्या कहते हैं इससे जुड़े नियम
Bank account freeze rules: डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के दौर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने की खबरें आए दिन सुनने को मिलती है. अगर आपका या आपके किसी परिचित का अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया है, तो आइये इसके पीछे क्या संभावित वजहें हो सकती हैं और किन अधिकारियों को बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार है...