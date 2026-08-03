एक घटना और दान में दे दी 90% संपत्ति

प्रशांत किशोर के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार एक बड़े सबक के रूप में सामने आई.प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 में जन सुराज पार्टी बनाई थी. नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में हट गए थे. बिहार चुनाव में जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई. मढ़ौरा सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही. पार्टी का वोट शेयर 3.4% रहा. उसे कुल 16,77,583 वोट मिले. इस करारी हार के बाद जन सुराज के वजूद और क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो गए. बिहार चुनाव 2025 में मिली हार के बाद PK ने कई कड़े फैसले लिए. 90% संपत्ति डोनेट करना सबसे बड़ा फैसला था.