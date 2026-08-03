बांकीपुर में नई शुरुआत
कहते हैं- जब आपको लगेगा कि आप बिहार की राजनीति को समझ चुके हैं, उसी दौरान ऐसी घटना होगी जिससे आप गलत साबित हो जाएंगे. सोमवार (3 अगस्त 2026) को बिहार की राजनीति में ऐसा ही कुछ हुआ. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 3 दशक से अभेद्य किले बांकीपुर में इतना बड़ा डेंट लगा है, जिसे भर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा. बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बंपर जीत हासिल की है. वही प्रशांत किशोर, जिन्हें हम PK के नाम से जानते हैं. राजनीतिक दिग्गजों के इलेक्शन स्ट्रैटजिस्ट रहे प्रशांत किशोर अब बांकीपुर के विधायक बनकर बिहार विधानसभा में बैठेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे.