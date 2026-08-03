किन चुनावों में मिली सफलता?

बतौर इलेक्शन स्ट्रैटजिस्ट प्रशांत किशोर को 2014 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिली. BJP और नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जीत मिली. नीतीश कुमार की राजनीति चमकी. 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में PK ने कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत की कहानी लिखी. 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में PK की मदद से कांग्रेस-SP गठबंधन को फायदा हुआ. 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में PK की मदद से वाईएसआर कांग्रेस (जगन मोहन रेड्डी को जीत का स्वाद चखने को मिला. 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को शानदार जीत मिली. 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK और एम.के. स्टालिन को जीत हासिल हुई.