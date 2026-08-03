I-PAC नाम से बनाई थी कंपनी
प्रशांत किशोर (PK) की एजेंसी का नाम I-PAC (Indian Political Action Committee) है. इसकी स्थापना 2013 में प्रशांत किशोर और उनके सहयोगियों ने की थी. शुरुआत में इसका मकसद भारतीय चुनावी राजनीति में डेटा, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कैंपेन मैनेजमेंट को लाना था. बाद में I-PAC इलेक्शन स्ट्रैटजी बनाने लगी. ये किसी राजनीतिक दल के लिए सिर्फ एड या सोशल मीडिया नहीं संभालती, बल्कि पूरे चुनावी कैंपेन की रणनीति तैयार करती है. हालांकि, 2021 के बाद प्रशांत किशोर ने सक्रिय चुनावी कंसल्टेंसी से दूरी बना ली.