30 सालों तक भाजपा का गढ़ रही ये सीट

भाजपा पिछले तीस सालों से जिस विधानसभा सीट पर अजेय रही, उसे वहां नई नवेली पार्टी ने बुरी तरह हरा दिया. हम बात कर रहे हैं तीन दशकों तक भाजपा का गढ़ रही बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां पार्टी को उप चुनाव में बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा है. बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को करीब 19 हजार वोटों से हरा दिया. उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद राजनीतिक पंडित बांकीपुर के सियासी समीकरण समझने की कोशिश में जुट गए हैं. हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर जिस सीट पर भाजपा को पिछले तीस सालों में कोई नहीं हरा पाया वहां पार्टी को कैसे पटखनी खाने पड़ गई.