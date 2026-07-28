सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस रूल

आज के समय में हर किसी का कोई न कोई बैंक अकाउंट जरूर होता है. इनमें सेविंग अकाउंट सबसे कॉमन है. हर बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने और निकालने के नियम करीब-करीब एक होते हैं. कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का नियम भी लागू करके रखते हैं. इसके तहत तय लिमिट से कम पैसा खाते में जमा रहने पर आपके अकाउंट से पेनल्टी वसूली जाती है. कई बार आप भी अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए होंगे. बैंक ने ऐसे अकाउंट में बीते 4 साल में इतनी पेनल्टी वसूली है, जो आप गिनना तो दूर... सोच भी नहीं सकते.