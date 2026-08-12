मानसून में घर पर लगाएं ये पौधे
मानसून आते ही चारों तरफ हरियाली नजर आने लगती है. पेड़-पौधों पर नई पत्तियां आने लगती हैं और वातावरण भी काफी खुशनुमा हो जाता है. अगर आप भी अपने घर के गार्डन या बालकनी में फूलों वाले पौधे लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन से पौधे बेहतर रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बारिश के मौसम में हवा में नमी अधिक होती है और मिट्टी में भी नमी बनी रहती है. इस वजह से कई पौधों को शुरुआती ग्रोथ में मदद मिलती है. हालांकि, ज्यादा पानी जमा होने से पौधों की जड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए गमलों और मिट्टी में पानी को बाहर निकालने की अच्छी व्यवस्था जरूर रखें.