गुड़हल (Hibiscus)

गुड़हल ऐसा पौधा है जो सही देखभाल मिलने पर लंबे समय तक फूल देता है. मानसून के दौरान मिट्टी में नमी और मौसम का तापमान इसके लिए अनुकूल रहता है. यही वजह है कि इस समय गुड़हल की नई ग्रोथ अच्छी होती है. बारिश के मौसम में गुड़हल की कटिंग लगाने का भी अच्छा मौका होता है. जरूरत के हिसाब से नमी मिलने पर कटिंग को जड़ें बनाने में मदद मिलती है और पौधा धीरे-धीरे नई शाखाएं (Branches) निकालने लगता है. गुड़हल को ऐसे गमले में लगाएं जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद हों. मिट्टी बहुत ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए. आप मिट्टी में रेत और अच्छी तरह तैयार वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसे भुरभुरा बना सकते हैं. लगातार बारिश होने पर पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे जरूरत के हिसाब से रोशनी मिले और गमले में पानी जमा न हो. कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए पौधे पर समय-समय पर नीम आधारित उपाय भी किए जा सकते हैं.