कैसे काम करता है ये उपाय?
लोगों का दावा है कि ये नुस्खा काफी हद तक काम करता है, दरअसल प्याज में सल्फर अच्छी मात्रा में होता है, जो कोलेजन बनाता है, कोलेजन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नई ग्रोथ को बढ़ावा देता है. प्याज में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की सूजन कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, इससे फॉलिकल्स बेहतर काम करते हैं. नारियल तेल बालों को मॉइस्चराइज करता है, सूखापन दूर करता है और स्किन को सॉफ्ट रखता है. कुछ स्टडीज में प्याज के रस से स्कैल्प हेयर री-ग्रोथ में फायदा दिखा है