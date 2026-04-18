कैसे बनाएं?

ऐसे में अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो दाढ़ी घनी और काली हो सकती है, 4-8 हफ्तों में फर्क दिख सकता है. इसके लिए आपको 1 मीडियम साइज लाल प्याज और 2-3 चम्मच नारियल तेल की जरूरत होगी. अब प्याज को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें, मिक्सर में पीसकर रस निकाल लें या कद्दूकस करके कपड़े से निचोड़कर छान लें, लगभग 2-3 चम्मच रस चाहिए. अब एक छोटी बोतल में 2 चम्मच नारियल तेल डालें और उसमें प्याज का रस मिलाएं और अच्छे से हिलाएं. अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा और तेल डाल सकते हैं