ट्रेन के जरिए पार्सल से कैसे भेजें बाइक?

अगर आप पार्सल से बाइक भेजना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी होगी. ये बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकती है. ऑफलाइन पार्सल बुकिंग करने के लिए आपको रेलवे के पार्सल ऑफिस जाना होगा. वहां आपको अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी जमा करनी होगी. पार्सल से बाइक बुक करने से पहले पेट्रोल टैंक को पूरी तरह खाली करना होगा. बाइक भेजने वक्त कार्डबोर्ड पर जाने और पहुंचने वाले स्टेशन को साफ तरीके से लिखना होगा. इस कार्डबोर्ड को बाइक पैक करने के बाद उससे अच्छी तरह बांध दें. फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसपर आपको बाइक की पूरी डिटेल्स जैसे कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल, वजन और कीमत लिखनी होगी. साथ ही इस फॉर्म पर बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन की डिटेल्स भरनी होगी.