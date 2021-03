1 / 9

Beer To Get Cheaper In UP From April 1 उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बीयर सस्ती हो जाएगी. योगी सरकार की तरफ से जारी नई आबकारी नीति में बीयर की एक्साइज ड्यूटी में छूट गई है. सरकार के इस फैसले से बीयर की हर बोतल या केन की कीमत 20 से 30 रुपये तक कम हो सकती है. हालांकि इसके ठीक विपरित यहां देसी और अंग्रेजी शराब की कीमत में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ साथ निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय परिवहन या निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. हर साल 12000 रुपए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि 51000 रुपये जमा करनी पड़ेगी.