स्प्राउटेड मूंग दाल

स्प्राउटेड मूंग दाल (50 ग्राम) सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. अगर आप रोजाना इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर अंकुरित मूंग दाल को सुपरफूड माना जाता है और यही नहीं इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाने का काम करते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं, इसके फायदे के बारे में तो आइए आपको बताते हैं किरोजाना सुबह खाली पेट स्प्राउटेड मूंग दाल खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं.