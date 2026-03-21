मांसपेशियों को ढीला करे-
हाइड्रोथेरेपी सिर्फ माइग्रेन तक सीमित नहीं है. यह कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं में कारगर साबित हुई है. इसमें पुराना दर्द, जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द और मांसपेशियों में अकड़न, गठिया या अर्थराइटिस, फाइब्रोमायल्जिया की समस्या में काफी राहत मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है. गर्म पानी मांसपेशियों को ढीला करता है. तनाव हार्मोन कम करता है और मन को शांत करता है. इसके अलावा न्यूरोपैथी, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, मोटापा और पोस्ट-सर्जरी रिकवरी में भी हाइड्रोथेरेपी फायदेमंद है