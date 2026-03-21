नर्वस सिस्टम को बेहतर-

यह उपचार गर्म पानी में डुबकी, ठंडे पैक, स्टीम बाथ, पूल में व्यायाम या सिर पर बर्फ की मालिश जैसे तरीकों से किया जाता है. एक अध्ययन में माइग्रेन के मरीजों पर हाइड्रोथेरेपी का प्रभाव देखा गया. 40 पुराने माइग्रेन रोगियों को दो समूहों में बांटा गया, एक को पारंपरिक दवाओं के साथ हाइड्रोथेरेपी (गर्म पानी में हाथ-पैर डुबोना और सिर पर बर्फ मालिश) दी गई, जबकि दूसरे को सिर्फ दवाएं. 45 दिनों बाद हाइड्रोथेरेपी वाले समूह में सिरदर्द बार-बार होने की समस्या, तीव्रता और हेडेक इम्पैक्ट टेस्ट स्कोर में ज्यादा कमी आई. साथ ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में सुधार हुआ, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बेहतरी दिखाता है. इससे माइग्रेन के ऑटोनोमिक लक्षणों में राहत मिली