कैसे काम करेगा PRAGYA?
PRAGYA टोकामक पहले वेसल के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूम बनाता है. हाइड्रोजन आइसोटोप, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को फिर चैंबर में इंजेक्ट किया जाता है. इसे तब तक गर्म किया जाता है, जब तक एटम अपने इलेक्ट्रॉन खो नहीं देते. इससे गैस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लाज़्मा में बदल जाती है. यह प्रोसेस एक अच्छे से चलने वाले मिलिट्री कंट्रोल रूम से कम नहीं है. काम शुरू करने के लिए, कंट्रोल रूम से वॉकी-टॉकी के ज़रिए टोकामक लैब को एक कमांड दिया जाता है. सिस्टम को ग्रीन-फ्लैग मिलने के बाद, PRAGYA अपना काम शुरू कर देता है. हालांकि, PRAGYA वह नहीं कर सकता जो एक फुल-स्केल फ्यूजन रिएक्टर कर सकता है. इसका मतलब होगा प्लाज़्मा को लगभग 100-150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना, ताकि हाइड्रोजन न्यूक्लिआई अपने आपसी इलेक्ट्रिकल रिपल्शन को दूर कर सकें और फ्यूज हो सकें.