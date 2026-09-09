दुनिया से मुकाबला

प्रनोस भले ही भारत में प्राइवेट फ्यूजन के लिए नई राह बना रहा हो, लेकिन दुनिया भर में यह टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. इसकी तुरंत फंडिंग और टेक्नोलॉजी की मुश्किलें फिलहाल सुलझ गई हैं, इसलिए टीम ने पक्का इरादा कर लिया है कि वह मौका न चूके. इससे पहले अगस्त की शुरुआत में चीन ने नेक्स्ट-जेनरेशन फ्यूजन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़े 582-टन के सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का सफल टेस्ट किया था. हेफेई में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज़्मा फिजिक्स द्वारा बनाया गया, यह अब तक का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर मैग्नेट है. इस मैग्नेट का इस्तेमाल चीन के बर्निंग प्लाज़्मा एक्सपेरिमेंटल सुपरकंडक्टिंग टोकामक (BEST) में किया जाएगा, जिसे अक्सर “आर्टिफिशियल सूरज” कहा जाता है. खबर है कि चीन 2027 के आखिर तक BEST को पूरा करने और 2030 तक फ्यूजन से बिजली बनाने का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बना रहा है.