Benjamin Netanyahu Security Protocols Shin Bet Guard Number Israel Pm Armored Car Details 8344143
बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा में कितने गार्ड लगे रहते हैं? जानें इजरायल के PM को किस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, क्या भारत जैसी X,Y,Z कैटेगरी यहां भी है
Benjamin Netanyahu security protocol: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा इजरायल के सीक्रेट एजेंसी शिन बेट की स्पेशल 'यूनिट 730' द्वारा की जाती है. पब्लिक डोमेन में मौजूदा जानकारी के हिसाब से यह सुरक्षा व्यवस्था भारत की एसपीजी (SPG) से काफी मिलती-जुलती है, लेकिन लगातार युद्ध से घिरे होने के चलते इनके मॉडस ऑपरेंडी में कहीं अधिक बदलाव आ चुका है. आइये जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी कितनी अलग है...