भारत की X, Y, Z सुरक्षा कैटेगरी

इजरायल में भारत की तरह X, Y या Z जैसी सुरक्षा कैटेगरी नहीं हैं. वहां सुरक्षा का निर्धारण खतरे के आकलन के आधार पर होता है. कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि इजरायल के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भारत के पीएम को मिलने वाली SPG सुरक्षा के समकक्ष या उससे भी अधिक सख्त मानी जाती है.