Besides Ticket Vendorship Indian Railways Other Means Of Making Money You Never Dream Of Answer 8357067
टिकट-वेंडरशिप के अलावे भारतीय रेलवे किन तरीकों से कमाती है पैसा? सपने में भी नहीं सोच पाएंगे जवाब
How Indian Railways earns money: अधिकांश लोगों को लगता है कि हम जो टिकट खरीदते हैं, उसी से रेलवे चलती है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है. भारतीय रेलवे की कमाई का एक बड़ा हिस्सा नॉन-फेयर रेवेन्यू (Non-fare Revenue) और माल ढुलाई से आता है. रेलवे अपनी जमीन का एक-एक इंच का इस्तेमाल रेवन्यू जेनरेट करने के लिए करती है. आइए जानते हैं वो 5 तरीके जो रेलवे को मालामाल बना रहे हैं...