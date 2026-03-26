एड और ब्रांडिंग

चलती हुई ट्रेनें रेलवे के लिए मूविंग बिलबोर्ड की तरह काम करती हैं. ट्रेनों की बॉडी पर एड, स्टेशनों पर लगी डिजिटल स्क्रीन और यहां तक कि ट्रेन के अंदर मिलने वाले खाने के पैकेट और कप पर भी ब्रांडिंग के जरिए रेलवे भारी रेवेन्यू अर्न करता है.