मनाली

अगर आप गर्मियों में ठंडक, रोमांस और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो मनाली एक शानदार विकल्प है. चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और हरियाली इस जगह को कपल्स के लिए खास बना देती हैं. यहां का शांत और खूबसूरत माहौल अपने पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए बिल्कुल सही है. एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, एटीवी राइड और रोपवे जैसी एक्टिविटीज ट्रिप में एक्साइटमेंट जोड़ देती हैं. वहीं, हिडिंबा देवी मंदिर की शांति और ओल्ड मनाली के कैफे का सुकून भरा माहौल आपके रिश्ते में और भी नजदीकियां लाता है.