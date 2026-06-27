Primebook 2 Pro (2026)
Primebook 2 Pro (2026) लैपटॉप की कीमत 26,900 रुपये है, इसे आप किसी स्टोर या ई—कॉमर्स साइट से खरीद सकते हैं. अगर आपका काम ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने, नोट्स लिखने और वेब ब्राउजिंग तक ही सीमित है, तो यह एंड्रॉइड-बेस्ड लैपटॉप एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है. इस लैपटॉप की 14 घंटे की बैटरी लाइफ कॉलेज में बहुत काम आएगी. यह एंड्रॉइड ऐप ईकोसिस्टम (PrimeOS) पर चलता है, जिससे आप पढ़ाई से जुड़े जरूरी ऐप्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही, इसमें 8GB RAM दी गई है जो ऐप्स को स्मूथली चलाती है. इसमें 128GB UFS स्टोरेज दी गई है और यह MediaTek Helio G99 प्रोसेसर पर काम करता है. (Photo Credit- Primebook Webiste)