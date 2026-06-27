HP 14s-dq3141TU

HP 14s-dq3141TU की बात करें तो यह लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इस बजट में सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा विंडोज विकल्प है. इसमें 512GB की बड़ी SSD स्टोरेज मिलती है. कॉलेज के दौरान आपकी बहुत सारी बुक्स, पीडीएफ, प्रोजेक्ट फाइल्स और सॉफ्टवेयर इसी में स्टोर होंगे और SSD होने की वजह से लैपटॉप कभी हैंग या स्लो नहीं होगा. इसकी 8GB RAM की मदद से आप एक साथ क्रोम ब्राउजर पर कई टैब खोलकर नोट्स बना सकते हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुन सकते हैं. इसका वजन सिर्फ 1.46 किलोग्राम है, जिसे आप आसानी से अपने कॉलेज बैग में रखकर ले जा सकते हैं.HP 14s-dq3141TU लैपटॉप को JioMart से 24,599 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा अन्य वेबसाइट्स पर स्टोर्स पर भी यह सेल के लिए उपलब्ध है. (Photo Credit- HP)