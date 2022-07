1 / 11

12वीं के बाद ये कोर्सेस आपके लिए रहेंगे फायदेमंद (Best Courses After 12th Exam)

Best Career Option देश के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय बोर्ड्स द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा रहा है. ऐसे में कक्षा 12वीं पास Top 5 Courses After 12th करने वाले छात्रों के सामने करियर का एक बड़ा संकट होता है. उनके सामने यह चुनौती रहती है कि आखिरी उनके लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा रहेगा. इस विचार से वो आए दिन सोशल मीडिया तथा अखबारों में प्रकाशित किए जा रहे लेखों को देखकर अपने आगे के कोर्स का निर्णय लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ इन कोर्सेस के बारे बताने वाले हैं जो कक्षा 12वीं के बाद छात्र कर सकते हैं. खासकर आर्ट्स स्ट्रीम Best Career Option for Arts के छात्रों के लिए ये कोर्सेस काफी बढ़िया विकल्प है. लेकिन इन कोर्सेस में साइंसBest Career Option for Science और कॉमर्स स्ट्रीम Best Career Option for Commerce Stream के छात्र एडमिशन ले सकते हैं.