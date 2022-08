1 / 6

मार्केटिंग में बनाएं करियर

Career in Marketing कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किस कोर्स Best Career Option after 12th class में आगे दाखिला लिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. ऐसे में छात्रों द्वारा कई बार गलत कोर्सेस का चयन किया जाता है जिस कारण कई बार उन्हें भविष्य में पछतावा भी होता है. हालांकि मार्केटिंग मैनेजमेंट फील्ड में छात्र अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. दरअसल यह एक विस्तृत फील्ड है. मार्केंटिंग मैनेजमेंट के लिए लगभग सभी कंपनियों में भर्तियां की जाती हैं. कंपनी की ग्रोथ हो या हानि दोनों की स्तर पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के लोगों के उपर उसकी जिम्मेदारी होती है. हालांकि भविष्य में आने वाले समय में इसकी ग्रोथ और मांग काफी बढ़ सकती है. भारत में मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स को सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज वाली जॉब्स में से एक माना जाता है.