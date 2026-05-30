कैसे इस्तेमाल करें?

इससे काले धब्बे, मुंहासे और एक्ने से राहत मिलती है, यह पत्थर तेल नियंत्रित कर नए ब्रेकआउट्स रोकता है. साथ ही साथ त्वचा को टाइट और ग्लोइंग बनाता है. फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा लें, चेहरे को साफ पानी से धोकर गीला करें, फिटकरी को गीले चेहरे पर 1-2 मिनट हल्के हाथों से रगड़ें, खासकर दाग-धब्बों वाली जगह पर, फिर 5-10 मिनट छोड़ दें और ठंडे पानी से धो लें, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करें. कई लोग कहते हैं कि कुछ इस्तेमाल के बाद ही फर्क दिखने लगता है. हालांकि हमेशा पैच टेस्ट करें, ड्राई या सेंसिटिव स्किन वालों को ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए. गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से सलाह ले. (credit-pexels)