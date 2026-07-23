Dusky skin वालों के लिए परफेक्ट हैं ये शेड्स-

सांवले यानी dusky skin वाले लोग अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिर वो किस रंग की Nail Polish या Nail Paint लगाएं. डार्क स्किन टोन वाली महिलाएं अक्सर नेल पेंट की शॉप पर घंटों खड़ी ये सोचती रहती हैं कि आखिर कौन सी नेल पेंट उनके हाथों पर सूट करेगी? ऐसे में आज हम आपकी ये चिंता खत्म करने के लिए काफी कलर ऑप्शन लेकर आए हैं. अच्छी बात ये है कि डस्की स्किन सबसे खूबसूरत और वर्सेटाइल स्किन टोन में से एक है, इसमें गोल्डन, ऑलिव या वार्म अंडरटोन होते हैं, जो लगभग हर कलर को रिच और ग्लैमरस लुक देते हैं.