सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल

अगर सवाल पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस मोबाइल के यूनिट बिके हैं, तो दिमाग अलग-अलग मोबाइल के नाम आते होंगे. मगर जानकर चौंक जाएंगे कि इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई स्मार्टफोन नहीं है. इतिहास अभी जिस मोबाइल के सबसे ज्यादा यूनिट बिके है उसका नाम नोकिया 1100 है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक नोकिया 1100 की 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं. इसे 2003 में लॉन्च किया गया था और यह अपने समय में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन बना.