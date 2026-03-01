फैटी एसिड के टुकड़े

जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उन्हें एल्केन कहा जाता है. वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, 10 से 12 कार्बन एटम की लंबी चेन होती हैं, जिनमें हर कार्बन से कई हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं. हाइड्रोजन और कार्बन से बनी ये लंबी चेन फैटी एसिड के टुकड़े हो सकते हैं, जो अक्सर जैविक प्रक्रिया से बनते हैं. 4 फरवरी को एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक पेपर में, रिसर्चर्स ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बनने के कई तरीकों का एनालिसिस किया है. 12 या उससे ज़्यादा कार्बन वाली एल्केन चेन के बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनने की ज़्यादा संभावना होती है.